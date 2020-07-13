ЗНО з біології 2020 відбудеться 13 липня. Біологію випускники мали право обирати як третій предмет для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Таких бажаючих зареєструвалося 113 895. Тестування відбуватиметься на 486 пунктах.

Учасників почнуть запускати о 9.50, а реєстрація триватиме до 10.50. Якщо випускник запізниться, він не зможе взяти участь у ЗНО.

Які документи взяти з собою:

Сертифікат ЗНО. Паспорт або інший документ, але його серія та номер мають бути обов’язково вказані в сертифікаті ЗНО. Запрошення-перепустка для участі в ЗНО.

Візьміть також дві-три ручки з чорним чорнилом і пляшку з питною водою без етикетки.

Оскільки ЗНО у 2020 році проходить в умовах адаптивного карантину, не забудьте також засоби індивідуального захисту (антисептик, захисна маска).

Виходячи з дому, краще виміряйте температуру, тому що на вході на пункти тестування проводиться скринінг. Вона повинна бути не вище 37,2.

Скільки завдань у ЗНО з біології

Сертифікаційна робота складається з 50 завдань різних форм:

38 завдань – з вибором однієї правильної відповіді.

– з вибором однієї правильної відповіді. Вісім – на встановлення відповідності.

– на встановлення відповідності. Чотири – з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 82. На виконання сертифікаційної роботи відводиться 150 хвилин.

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Коли будуть результати ЗНО з біології

У процесі визначення результатів тесту з біології за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг склав/не склав – мінімальний тестовий бал.

Усі, хто подолає цей поріг, зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Поріг УЦОЯО визначить до 24 липня.

Результати ЗНО з біології його учасники дізнаються до 25 липня.

У 2019 році максимальні 200 балів із ЗНО з біології набрали 26 абітурієнтів.

У програмі основної сесії ЗНО 2020, яка розпочалася 25 червня, залишається тестування з двох предметів – географії (15 липня) та хімії (17 липня).

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 24 липня до 10 серпня.

Фото: УЦОЯО