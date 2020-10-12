Володимир Зеленський підтримав легалізацію електронної роздрібної торгівлі ліками, підписавши 12 жовтня відповідні зміни до закону Про лікарські засоби, ухвалені Верховною Радою 17 вересня.

Цей документ дозволить компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, реалізовувати товар через інтернет та доставляти його кінцевим споживачам, зокрема через посередників.

Йдеться про кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів.

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Водночас відповідальність за збереження якості ліків та дотримання визначених виробником умов їх зберігання несе компанія, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

В Офісі президента наголошують, що ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти.

Дистанційна торгівля ліками

17 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №3615-1, яким вносяться зміни до закону Про лікарські засоби.

У документі прописані вимоги до суб’єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет.

Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, що відпускаються лише за рецептами лікарів.

Заборонена також реалізація через інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних засобів.