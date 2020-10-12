Владимир Зеленский поддержал легализацию электронной розничной торговли лекарствами, подписав 12 октября соответствующие изменения в закон О лекарственных средствах, принятые Верховной Радой 17 сентября.

Этот документ позволит компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, реализовывать товар через интернет и доставлять его конечным потребителям, в том числе через посредников.

Речь идет о курьерских службах доставки, операторах почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

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В то же время ответственность за сохранение качества лекарств и соблюдение определенных производителем условий их хранения несет компания, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

В Офисе президента отмечают, что лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Дистанционная торговля лекарствами

17 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3615-1, которым вносятся изменения в закон О лекарственных средствах.

В документе прописаны требования к субъектам розничной торговли, реализующих лекарства через интернет.

В частности, запрещается онлайн-торговля лекарственными средствами, которые отпускаются только по рецептам врачей.

Запрещена также реализация через интернет наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иммунобиологических средств.