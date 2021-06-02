Дати випускних вечорів українські школи можуть обирати на власний розсуд, дотримуючись структури навчального року, цьогоріч додалася ще й епідситуація.

Факти ICTV з’ясували, коли випускні 2021 святкуватимуть у школах, а також як це відбуватиметься.

Київ

У столиці навчальний рік закінчиться 28 травня. За словами директора Департаменту освіти та науки Києва Олени Фіданян, випускні вечори також відбудуться у травні.

З-поміж карантинних правил – дотримання соціальної дистанції, маски, проведення заходів не у приміщеннях. Також буде обмежено доступ батьків, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Харків

У місті та регіоні також випускні вечори відбудуться у різні дати. Наприклад, на сайті Харківської ЗОШ № 81 повідомляється про рекомендовану дату випускних – 26 червня 2021 року.

А ось в Олексіївській ЗОШ Краснокутського району Харківської області захід призначено на 27 червня 2021 року.

Випускні також пройдуть з дотриманням протиепідемічних рекомендацій.

Одеса

В Одесі заборонили організовувати випускні на широкий загал. Про це заявив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

– Лише у межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати у закладах освіти, – додав він.

Водночас дати заходів поки не уточнюються.

Дніпро

Через карантин жодних святкових заходів та випускних вечорів у місті цього року не буде.

– Щодо випускних вечорів, то рішення проводити їх чи не проводити ухвалює батьківський комітет кожного класу, – пояснює заступник начальника управління Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Людмила Телегіна.

Тернопіль

У Тернополі випускний планують провести 2 липня. Про це повідомила керівник міського управління освіти Ольга Похиляк.

Полтава

За інформацією Полтавської загальноосвітньої школи №28, орієнтовна дата видачі свідоцтв у 2021 році – 2 липня для учнів 11 класів.

Як організують випускні у Києві

Раніше у КМДА повідомляли, як у школах столиці відбуватиметься святкування останніх дзвоників та випускних.

За офіціною інформацією, день, час та формат школи можуть визначати самі, але обов’язково мають бути дотримані всі протиепідемічні обмеження.

Детальніше про святкування випускних 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київ, КМДА, ХЗОШ №81, Олександр Лончак, TV News, Файне місто, Українська правда