Коли ФОПам продовжать виплачувати 8 тис. грн карантинної допомоги

Фізособам-підприємцям, які постраждали через запровадження карантину в Україні, продовжать виплачувати допомогу від держави у розмірі 8 тис. грн вже з 7 червня.

Про це під час селекторної наради в Офісі президента повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд вже виплатив 1,4 млрд грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств.

– Кошти отримали 175 тис. осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тис. заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня, – зазначив він.

Допомога на карантині

Закон про допомогу ФОПам на карантині Верховна Рада ухвалила у березні цього року.

Він передбачає, що застраховані наймані працівники суб’єктів господарювання та ФОПи, які постраждали через запровадження додаткових карантинних обмежень у червоних зонах карантину, отримають від держави одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн.

З бюджету на виплату такої допомоги планують виділити близько 3 млрд грн.