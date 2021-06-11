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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

14 комунальних пляжів готові приймати киян, але сезон ще не стартував – Кличко

київ пляжі

Столиця ретельно підготувалася до літа – у Києві 14 комунальних пляжів готові приймати відпочивальників.

Також визначено 18 зон відпочинку біля води, але без купання, повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Водночас, за його словами, пляжний сезон ще не стартував через низьку температуру води.

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– Офіційно сезон поки не стартував, оскільки вода в Дніпрі ще прохолодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів, – наголосив він.

Мер столиці також повідомив, що цього року вони подали дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки Блакитний прапор, яка означає відповідність найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту.

Якість води на пляжах Києва

На початку тижня спеціалісти комунального підприємства Плесо відібрали проби води на пляжах Києва.

Тоді Фактам ICTV в КП сказали, що результати будуть за два-три дні, водночас не радили купатися через низьку температуру води.

Фото: Dreamstime

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