15 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії, для участі в якому зареєструвалися понад 175 тис. випускників. Ним завершується основна сесія ЗНО 2021.

На виконання 54 завдань сертифікаційної роботи відводиться 150 хвилин.

У разі правильних відповідей на всі питання можна отримати максимальні 90 балів.

Учасники ЗНО з географії мають прийти до пунктів тестування у проміжок між 9.50 і 10.50. Точний час вказаний у запрошеннях-перепустках.

Якщо випускник з’явиться пізніше, його не допустять до участі у ЗНО.

Окрім запрошення-перепустки, учасники мають взяти з собою оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також паспорт або інший документ, серію якого зазначено у сертифікаті.

За відсутності хоча одного з цих документів також не допустять до участі у тестуванні з географії.

Візьміть з собою дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшку води без етикетки та засоби індивідуального захисту (маска, антисептик тощо).

Водночас категорично забороняється мати при собі будь-яких засоби зв’язку, гаджети, друковані та рукописні матеріали.

Результати ЗНО з географії 2021 будуть розміщені в електронних кабінетах учасників до 30 червня.

Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Для цього треба протягом 5 днів після тестування подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Графік додаткової сесії ЗНО 2021

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня до 14 липня 2021 року.

А її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Географію, згідно з графіком, писатимуть 14 липня.