15 июня состоится внешнее независимое оценивание по географии, для участия в котором зарегистрировались более 175 тыс. выпускников. Им завершается основная сессия ВНО 2021.

На выполнение 54 заданий сертификационной работы отводится 150 минут.

В случае правильных ответов на все вопросы можно получить максимальные 90 баллов.

Участники ВНО по географии должны явиться в пункты тестирования в промежуток между 9.50 и 10.50. Точное время указано в приглашениях-пропусках.

Если выпускник явится позже, его не допустят к участию в ВНО.

Кроме приглашения-пропуска, участники должны взять с собой оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, а также паспорт или другой документ, серия которого указана в сертификате.

При отсутствии хотя бы одного из этих документов также не допустят к участию в тестировании по географии.

Возьмите с собой две-три ручки с чернилами черного цвета, бутылку воды без этикетки и средства индивидуальной защиты (маску, антисептик и т. п.).

В то же время категорически запрещается иметь при себе какие-либо средства связи, гаджеты, печатные и рукописные материалы.

Результаты ВНО по географии 2021 будут размещены в электронных кабинетах участников до 30 июня.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Для этого надо в течение пяти дней после тестирования подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

График дополнительной сессии ВНО 2021

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 29 июня по 14 июля 2021 года.

А ее результаты опубликуют на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Географию, согласно графику, будут писать 14 июля.