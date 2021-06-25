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Вікторія Гірко |

Коли в Україні буде додаткова сесія ЗНО-2021 – графік

ЗНО

В Україні 29 червня стартує додаткова сесія ЗНО-2021. Щороку її проводять для вступників, у яких з поважних причин не було можливості взяти участь в основній сесії.

У 2021 році додаткова сесія ЗНО розпочнеться тестуванням з хімії. Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021: 

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

На тестування абітурієнти повинні прийти, маючи дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшечку з питною водою без етикетки, маску і антисептик, якіможна покласти на стіл і за потреби скористатися.

Під час складання ЗНО у його учасників не може бути будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів.

Результати додаткової сесії ЗНО-2021 повинні оголосити до 23 липня.

Тим часом у Міносвіти вже роз’яснили, який прохідний бал повинні набрати абітурієнти, щоб успішно вступити до університету. Але варто врахувати і те, що на низку спеціальностей встановили додаткові мінімальні прохідні бали.

Джерело: Міносвіти

Фото: УНІАН

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