У Пенсійному фонді анонсували кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року. Найближчий заплановано на 1 липня.

Зокрема, з липня доплату у 100 грн отримають громадяни, пенсію яким призначили у 2018-2020 роках і не перераховували у поточному у зв`язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати.

Окрім того, в середині літа через підвищення прожиткового мінімуму підвищать мінімальну пенсію за віком та доплату за стаж понад норму.

Наступний перерахунок передбачено у жовтні – українцям віком від 75 до 80 років будуть встановлені виплати в розмірі до 400 грн. А мінімальний розмір пенсії збільшиться до 2,5 тис. грн.

З 1 грудня в Україні передбачено чергове підвищення мінімальної зарплати з 6 тис. до 6,5 тис. грн, тому мінімальна пенсія людей 65+ зросте до 2,6 тис. грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна раніше говорила, що у липні індексацію пенсій проведуть для 1 млн українців.

За її словами, загалом підвищення пенсій цього року отримають 10,5 млн пенсіонерів.

Вона також розповіла про законопроект №4668, який уже подано до Верховної Ради, яким відновлюється індексація для всіх категорій громадян і встановлюється дата індексації 1 вересня.