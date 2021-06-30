Відсьогодні українці можуть змінити постачальника природного газу на компанію Нафтогаз через мобільний застосунок Дія.

У повідомленні платформи зазначається, що операція приєднання до НАК Нафтогаз триватиме усього декілька хвилин, але ця функція наразі доступна лише для побутових користувачів.

Для цього потрібно зайти на сайт Нафтогазу за посиланням та перейти у розділ Стати нашим клієнтом. Після цього обрати варіант подачі заявки Сайт і трохи прогортати сторінку вниз.

Серед трьох запропонованих способів оберіть Дія та натисніть Далі.

Вам запропонують відсканувати один із документів, який є у вашій Дії – ID-карту або ідентифікаційний код.

Оберіть один з варіантів та відскануйте QR-код, який з’явиться на екрані.

Підтвердіть дозвіл на передачу цифрового документа, а потім власноруч заповніть дані, яких не вистачає у заявці, та оберіть функцію, яка має назву Сформувати файл заявки, та підпишіть від руки або цифровим підписом.

Процес подання заяви займає усього декілька хвилин, а на її розгляд, замість трьох тижнів, піде максимум три дні, повідомляють у прес-службі Дії.

Джерело: Дія

Фото: Дія