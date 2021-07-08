Ціни на електроенергію для українців можуть зрости вже з 1 серпня. Саме до того часу планують запустити нову модель спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він розраховує, що ухвалити модель вдасться приблизно за 10 днів. Крім того, міністр підтвердив намір запровадити диференційовані тарифи для населення, які залежатимуть від обсягу споживання.

– Ми не відмовляємося від тієї базової моделі, про яку говорили раніше. Наполягаємо на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для умовно багатих, які споживають більше, інша, – зазначив Галущенко.

До 31 липня діє єдиний тариф на електроенергію для населення, який становить 1,68 грн/кВт-год. Але напередодні Герман Галущенко заявив про плани розраховувати ціну залежно від обсягів споживання.

Тому він не виключає, що у майбутньому споживачів розділятимуть на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат.