Шмигаль назвав нову середню вартість сільськогосподарської землі

За два тижні роботи ринку землі, який стартував в Україні 1 липня, сформувалася нова середня мінімальна вартість, за якою власники продають свої наділи.

Вона виявилася меншою, ніж раніше прогнозували в Міністерстві аграрної політики. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, в середньому становить близько $1 тис. тис. за гектар. У кожній області вона відрізняється, – пояснив він.

На початку липня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомив, що вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні становила близько 50 тис. грн.

Також він прогнозував, що ціна зростатиме щороку на 7-10%. Ринок землі в Україні стартував 1 липня. Але до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі.

Тому наразі купити її можуть тільки дрібні українські фермери з обмеженням не більше 100 га в одні руки. На другому етапі реформи, який стартує з 1 січня 2024 року, до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії.