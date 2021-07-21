З 20 липня до 2 серпня у кількох районах Києва відключать гарячу воду через проведення гідравлічних випробувань. Її не буде у 361 житловому будинку, 33 навчальних закладах і 137 відомствах.

У Київтеплоенерго нагадують, що дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного).

Проведення гідравлічних випробувань на період з 20 липня по 2 серпня заплановане у двох районах Києва – Голосіївському та Солом’янському.

Зокрема, у Голосіївському районі без гарячої води залишиться тільки одне відомство, яке знаходиться за адресою вулиця Льва Толстого,57.

Відключення гарячої води у Києві – перелік адрес Солом’янського району

Зростання ціни на гарячу воду

У 2021 році ціни на опалення і гарячу воду можуть зрости на третину, тобто на 33% (± 3%). Про це свідчить прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня.

Згідно з документом, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, а у 2023 і 2024 роках – на 5%.

Джерело: Київтеплоенерго