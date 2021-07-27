Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Дощі майже у всіх регіонах і до +34 тепла: погода в Україні на 28 липня

Дощ, вітер, ветер, погода

У середу, 28 липня, погода в Україні буде дощовою майже у всіх регіонах. Очікуються грози та до +34 тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, в центрі та на півночі вдень буде від +27 до +32 тепла, а вночі від +16 до +19 градусів.

У західних областях в денний час очікується від +26 до +33 тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +18 градусів. 

На південному сході країни дощі пройдуть тільки в Миколаївській і Одеській областях. Вдень температура повітря складе від +29 до +34 тепла, а вночі буде від +16 до +21 градусів. 

погода 28 июля

У Києві вдень очікується від +28 до +30 тепла, а вночі від +18 до +20 градусів.

Читайте
Зсуви ґрунту, пориви вітру та град: Італію накрила негода
 

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка