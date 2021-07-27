У середу, 28 липня, погода в Україні буде дощовою майже у всіх регіонах. Очікуються грози та до +34 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в центрі та на півночі вдень буде від +27 до +32 тепла, а вночі від +16 до +19 градусів.

У західних областях в денний час очікується від +26 до +33 тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +18 градусів.

На південному сході країни дощі пройдуть тільки в Миколаївській і Одеській областях. Вдень температура повітря складе від +29 до +34 тепла, а вночі буде від +16 до +21 градусів.

У Києві вдень очікується від +28 до +30 тепла, а вночі від +18 до +20 градусів.