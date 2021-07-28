Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У МОН розповіли, скільки абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджет

У МОН розповіли, скільки абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджет

Міністерство освіти та науки надало рекомендації зарахувати на бюджетну форму навчання до вищих навчальних закладів майже 65 тис. абітурієнтів. Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня. 

Так, 64 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного й фармацевтичного спрямування) отримали відповідні рекомендації. 

Абітурієнти зможуть дізнатися про це у своїх особистих електронних кабінетах. Навпроти відповідної заяви статус зміниться на Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету).

Щоб потрапити на бюджетну форму навчання, необхідно подати до 18.00 2 серпня оригінали таких документів до університетів:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • оригінал документа про освіту та додаток до нього;
  • копію військово-облікового документа (окрім випадків, передбачених законодавством);
  • сертифікати ЗНО;
  • чотири кольорові фотографії 3х4;
  • підписану приймальною комісією роздруковану заявку на вступ (для абітурієнтів, які подавали заяви через електронний кабінет);
  • інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет до 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться Допущено до конкурсу. Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Якщо абітурієнт пройде на контрактну форму навчання, то в особистому кабінеті у нього з’явиться статус Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб). Цей статус може з’явитися навпроти кількох заяв. 

Читайте
Найпопулярніші спеціальності українських абітурієнтів: вступна кампанія 2021 визначила топ вишів

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка