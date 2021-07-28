Міністерство освіти та науки надало рекомендації зарахувати на бюджетну форму навчання до вищих навчальних закладів майже 65 тис. абітурієнтів. Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

Так, 64 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного й фармацевтичного спрямування) отримали відповідні рекомендації.

Абітурієнти зможуть дізнатися про це у своїх особистих електронних кабінетах. Навпроти відповідної заяви статус зміниться на Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету).

Щоб потрапити на бюджетну форму навчання, необхідно подати до 18.00 2 серпня оригінали таких документів до університетів:

копію документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (окрім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

чотири кольорові фотографії 3х4;

підписану приймальною комісією роздруковану заявку на вступ (для абітурієнтів, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет до 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться Допущено до конкурсу. Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Якщо абітурієнт пройде на контрактну форму навчання, то в особистому кабінеті у нього з’явиться статус Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб). Цей статус може з’явитися навпроти кількох заяв.