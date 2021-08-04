Батьки учнів Києва можуть замовити електронний учнівський онлайн – КМДА

Батьки всіх учнів шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток в онлайн-режимі. Школярі зможуть отримати його пізніше у своїх навчальних закладах.

Про це повідомили в департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Для цього батькам або опікунам потрібно зареєструватися на порталі scard.kyivcity.gov.ua. Там вони можуть подати заявку на учнівський електронний квиток і оплатити замовлення. Заявку передадуть на виробництво, а отримати готовий квиток учні зможуть у своїх школах.

– До 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безкоштовного проїзду в міському транспорті. А потім поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв і відвідувань адмінбудівель, – додали у відомстві.

Нагадаємо, в Києві розробляють новий порядок отримання спецперепусток для громадського транспорту на випадок локдауну.

Форма заявок на надання спецперепусток для підприємств критичної інфраструктури буде оприлюднена наступного тижня.

Також чиновники планують провести роз’яснювальну роботу серед підприємств і організацій критичної інфраструктури з приводу використання цих дозволів.