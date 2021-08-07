На Волині жінка замовила свого колишнього чоловіка, щоб не виплачувати кредит

На Волині жінка замовила свого колишнього чоловіка, щоб не повертати оформлений на нього кредит. Вона знайшла кілера, якому пообіцяла заплатити 10 тис. грн.

За даними поліції, 36-річна жителька Волині використовувала особисті документи чоловіка, неодноразово оформлюючи та отримуючи на його ім’я кредити на загальну суму 200 тис. грн.

Жінка не хотіла повертати гроші, тож вирішила вбити чоловіка. Вона замовила його, пообіцявши потенційному кілеру винагороду у розмірі 10 тис. грн.

Правоохоронців не влаштував такий хід справи, тож вони вирішили врятувати життя чоловікові. Працівники поліції провели спеціальну операцію.

Копи інсценували вбивство колишнього чоловіка зловмисниці та організували її зустріч з кілером. Під час зустрічі поблизу одного з місцевих населених пунктів жінка отримала “докази” того, що її чоловік загинув.

36-річну правопорушницю затримали поліцейські. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Правоохоронці розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу зловмисниці.