У Чорнобилі починається консервація знакових об'єктів – Тимошенко

У 30-кілометровій зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС з ініціативи Офісу президента, Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління Зоною відчуження починають масштабний проект з консервації знакових об’єктів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства. Консервація об’єктів необхідна для того, щоб зберегти їх в автентичному вигляді й, таким чином, передати історичну атмосферу міста атомників. Консервація також зробить відвідання об’єктів більш безпечним.

— Настав час говорити про нове життя для Чорнобиля. Ми працюємо над тим, щоб територія була не місцем забуття, а точкою розвитку. Насамперед як унікального туристичного і науково-технологічного кластеру, – зазначив заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

За його даними, за останні три роки кількість туристів у Зоні відчуження зросла в 16 разів. Тут вже розпочала роботу перша сонячна електростанція Solar Chernobyl та існують можливості для створення нових технологічних підприємств і проведення дослідницьких експедицій.

Уже цього року планують провести дослідження, розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з консервації таких об’єктів: кафе Прип’ять, оглядовий майданчик на даху 16-типоверхівки, квартира-музей пожежника Володимира Правика, КПП Дитятки, Чорнобиль-хаб і вертолітний майданчик.

До переліку локацій, що підлягають консервації, потрапили також автовокзал, басейн і Дуга. Реалізація програми триватиме близько двох років.

Одночасно в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво в 30-кілометровій зоні продовжиться оновлення доріг для комфортного переміщення туристів, екологів, вчених і підприємців.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності в рамках проекту Велика реставрація на острові Хортиця, де триває реконструкція, відкриють Курган єдності, який став повністю інклюзивним.