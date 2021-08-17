У Дії запустили бета-тестування Сovid-сертифікатів на Android

Із вівторка, 17 серпня, у застосунку Дія починає діяти бета-тестування Сovid-сертифікатів на операційній системі Android. Для власників смартфонів на iOS така функція стала доступною значно раніше, 1 липня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Починаємо бета-тестування Сovid-сертифікатів в Дії на Android. Річ у тому, що Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з коронавірусом. Це торкнулося і застосунків для смартфонів, що викликало затримку, – пояснив міністр.

За словами Федорова, наразі виконали всі умови, які висунула компанія Google, і отримали підтвердження нової версії Дії з сертифікатами.

– Із сьогоднішнього дня всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток, – додав чиновник.

Також він нагадав, що минулого тижня почали підключатися до продуктової інфраструктури ЄС, де запускаються всі Сovid-сертифікати.

– Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей світом без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато, – зауважив Федоров.

На початку серпня Федоров повідомляв, що у ЄС високо оцінили українські Covid-сертифікати у мобільному застосунку Дія.

За словами міністра, технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських документів вимогам ЄС, а саме стандарту EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.