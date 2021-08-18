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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Українці, які перебувають на військовій базі біля Кабула, не є військовими – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що 12 громадян України, які наразі перебувають на військовій базі в Афганістані, не є чинними військовослужбовцями.

Про це Кулеба заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, вони перебувають там як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН.

Міністр запевнив, що українців зрештою вивезе Україна або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі, однак за будь-яким сценарієм МЗС надаватиме їм повну підтримку.

Він наголосив, що жодної прямої загрози життю та безпеці українців немає. Наразі триває переговорний процес про можливі шляхи виїзду з території країни.

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Напередодні Україна змогла евакуювати літак з людьми, на якому перебували громадяни України та інших держав. Кулеба наголосив, що це відбулося в найважчу ніч у Кабулі, коли майже ніхто звідти не зміг вирватися.

Білоруські незалежні ЗМІ та журналісти назвали нашу державу справжнім другом білоруського народу за порятунок їхнього земляка. А коментатори з Польщі, Іспанії та Британії поставили Україну в приклад.

За останніми даними, 153 українці просили допомогу в поверненні додому. Серед них – громадяни України афганського походження, які відвідували родичів, бізнесмени та інші.

Фото: Урядовий портал

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