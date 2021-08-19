Робота за кордоном 2021: правила для українців

Вже місяць як Європа відчинила свої кордони після півторарічного коронавірусного карантину. Переважно завдяки вакцинації, адже за орієнтовними підрахунками, третина населення світу вже отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Тож поступово повертається потік туристів у курортні країни, крок за кроком відновлюються економіки держав. І знову за кордоном зросла потреба у трудових мігрантах.

Польські, чеські, німецькі роботодавці активно запрошують українців на роботу. Спеціальні групи у Facebook переповнені пропозиціями працевлаштування за кордоном. Охочих українців отримати роботу за кордоном теж не бракує.

Карантин добряче вдарив по населенню, багато громадян втратили роботу, тож люди вимушено їдуть на заробітки.

У Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування запевняють: попри те, що тривалий час країни були закриті, українці продовжували працювати за кордоном. І коронавірус надто ситуацію на міжнародному ринку праці не змінив.

Підтвердження цьому – зростання грошових переказів в Україну. У одному з сервісів порахували, що за перше півріччя 2021 року кількість охочих переслати гроші додому зросла на 108% порівняно зі спокійним та не кризовим 2019 роком.

– За підрахунками, за березень-квітень 2020 року в Україну повернулося до півмільйона українців. Тільки з Польщі в Україну заїхали більше 200 тис. осіб. Але вже в травні польські роботодавці зрозуміли, що їм, м’яко кажучи, важко обійтися без українських рук. Вони почали організовувати навіть окремі чартерні рейси – автобусами, літаками – для того, щоб залучати до себе трудових мігрантів, – пояснює статистику керівник Асоціації з працевлаштування Василь Воскобойник.

Українські руки так потрібні у Польщі, Чехії, Німеччині та Італії, що навіть під час найсуворішого карантину країни робили винятки для трудових мігрантів.

Дозволяли залишатися на території держави, незважаючи на протерміновані візові документи. Або ж перетинати кордон, якщо робітник прямує до конкретного роботодавця.

Фахівці з працевлаштування наголошують: навіть якщо восени світ охоплять чергові карантинні обмеження через небезпечний штам коронавірусу Дельта, на кількість заробітчан це не вплине.

Бізнес вже підлаштувався до будь-яких карантинних обмежень, напрацьовано механізми, як завозити людей на роботу. Тож до кінця року кількість українських робітників у Європі лише зростатиме.

– Якщо подивитися на країну найбільш масового працевлаштування українців – це Польща, то у 2020 році Польща видала українцям 1,8 млн запрошень на роботу. Ця цифра не відрізняється від даних 2019 чи 2018 років, – підсумовує Василь Воскобойник.

Робота за кордоном у 2021: що змінив коронавірус

Що змінилося, то це правила в’їзду в європейські країни. Залежно від епідситуації, десь вимагають зроблений напередодні ПЛР-тест та обсервацію після приїзду, десь правила в’їзду вже простіші. Але ці витрати б’ють по кишені заробітчан.

Зробити тест в Україні – від 500 грн до 1,5 тис. Приблизно такі ж суми за тест за кордоном.

– Якщо ми говоримо про Чехію, то вони вимагають ПЛР-тест, як і скандинавські країни. Угорщина спростила умови в’їзду – туди не потрібно їхати із заздалегідь зробленим тестом. Його можна зробити після приїзду, але витримати 3-денний карантин. Така ж ситуація і в Польщі, – розповідає керівник агенції з працевлаштування за кордоном Ніколоз Дзуцов.

Своїм досвідом працевлаштування у Польщі ділиться і Богдан Хуторний. Він поїхав працювати на одне з підприємств декілька місяців тому. Тоді приїжджі мали відбути 10-денний карантин. Аби не гаяти час, Богдан робив тест у польській лікарні.

– В місцевій лікарні тест коштує 90 злотих. Як усе відбувалося. Нас привезли у хостел, де ми мали проходити 10-денну обсервацію. Але ми не хотіли втрачати дні, вирішили швидко з’їздити в лікарню і здати тест. Фірма, від якої ми їхали, запевняла, що нам все допоможуть зробити, насправді ж ми розібралися з усім самі на місці. Біля лікарні було два вагончики, де робили тести. Результат тесту через 20 хвилин. Завдяки тому, що ми зробили тест, ми сиділи на обсервації лише один день, – розповідає Богдан.

Щодо паспортів вакцинації, іноземні роботодавці їх не вимагають, адже всюди вакцинація добровільна. Але якщо працівник має обидва щеплення – це лише плюс, адже не треба ані тестів, ані обсервації. Принаймні наразі.

Заробітчанин Богдан розповідає, що у Польщі на роботі йому пропонували зробити щеплення. Але не змушували. На вибір дві вакцини – Pfizer та Johnson & Johnson. І половина працівників підприємства вже були вакциновані.

Країни, які потребують робочих рук, зацікавлені вакцинувати заробітчан. Так, Польща вакцинувала людей прямо на кордоні.

– Звісно, якщо трудові мігранти будуть працювати у критичних галузях економіки, таких як медицина, обслуговування населення і таке інше, то там, скоріше за все, будуть вимагати робити щеплення. Але якщо врахувати, що більшість українців працюють у сфері будівництва, в полі, на складах, і не контактують з людьми, то таких вимог немає, – додають в Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Де чекають українських заробітчан

Останні роки перелік країн, які потребують трудових мігрантів, незмінний. Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Литва та Латвія.

У червні на ринку праці зафіксували: кількість вакансій у цих країнах для українських робітників зросла майже в півтора раза, порівняно з весною.

Найбільш затребувані незмінно робочі спеціальності: будівельники, сантехніки, електрики, зварювальники та різноробочі. Щоправда, за коронавірусний рік зарплати суттєво не зросли.

Польща

У сусідній Польщі, де найбільше українських заробітчан, нині активно шукають пакувальників, швачок, зварювальників, електриків та різноробочих.

Поїхати на роботу сюди найдешевше: витрати на дорогу, візові збори – в межах $150, кажуть в агенціях з пошуку роботи за кордоном. Середня заробітна плата залежно від місця роботи – €500-1500.

Богдан нещодавно повернувся з Польщі й розповідає про свої підрахунки.

– Мінімальна зарплата у Польщі – 14 злотих за годину. Але якщо це шкідливе виробництво, може сягати й 20 злотих за годину. За зміну це $43, я пропрацював за місяць 22 зміни. Тож мінімум $1 тис. реально заробити за місяць.

Чехія

Вакансії у чехів майже такі самі, як у Польщі. Пакувальники, зварювальники, різноробочі. А ще активно шукають водіїв-далекобійників. Щоб поїхати на роботу, потрібно підготувати щонайменше $250.

Німеччина

Німеччина будує міграційну стратегію дещо інакше, ніж сусідні країни. Крім робочих рук, вони запрошують мігрантів-фахівців. Наприклад, лікарів чи інженерів.

Серед найбільш популярних вакансій – медсестри, електрики, сантехніки, каменярі та доглядальниці. Але потрапити на роботу в Німеччину чи не найскладніше.

– Українці, які хочуть працювати в Німеччині, мають отримати виключно німецьку робочу візу. Потрібно вивчити мову. І бути фахівцем, диплом якого ви можете надати для підтвердження місцевій владі, – наголошує Василь Воскобойник.

Через жорсткі вимоги нині у Німеччині працює багато українців-нелегалів. Якщо роботодавець чи агенція пропонує поїхати на роботу в Німеччину лише за біометричним паспортом, від такої пропозиції слід одразу відмовлятися.

Про свій досвід працевлаштування у Німеччині розповідає Катерина Лис. За кордоном вона знайшла роботу за фахом – працює інженером-енергетиком.

– Я розсилала резюме до німецьких роботодавців. Було дві співбесіди. Отримала контракт від однієї з фірм. Зібрала необхідні документи для посольства на національну візу. Отримала візу. Приїхала. Роботодавці вимагають достатній рівень німецької та відповідну освіту. Заробітна плата – як домовишся. Серед моїх знайомих середня зарплата €3-3,5 тис. Вони офіційно працевлаштовані, – наголошує жінка.

Словаччина

Агенції з працевлаштування за кордоном називають Словаччину однією з найкращих країн для довгострокової праці.

– Якщо людина обирає постійну роботу з перспективою залишитися в країні, то краще їхати у Словаччину. Словаччина та Угорщина дозволяють в`їжджати за біометричним паспортом, впродовж 45 днів мігрант підписує угоду з працедавцем і йому дають посвідку на проживання в країні на два роки, – наголошує Ніколоз Дзуцов з агенції пошуку роботи за кордоном.

Шукають словацькі роботодавці, як й інші країни, здебільшого робочі руки. Мінімальна заробітна плата €700-900.

Ірина Кулик у Словаччині працює вже два роки за спеціальністю, у лікарні. Каже, нині іноземці, які перетинають словацький кордон, зобов’язані зареєструватися на eHranica. За наявності сертифікату про повну вакцинацію, ізоляція не потрібна.

Якщо не вакциновані, потрібен або свіжий ПЛР-тест, або ізоляція. Ірина нарікає, що за час пандемії ситуація з офіційним працевлаштуванням ускладнилась через обмеження в’їзду на територію Словаччини, зате розцвіли нелегальні перевезення.

– Існує купа перевізників, які за біометрією провезуть вас у Словаччину, влаштують на роботу нелегально, знову ж за біо, але треба брати до уваги, що це загрожує депортом і забороною в’їзду на територію Європи на певний час. Але і поліція не спить, проводять рейди і чимала кількість людей отримала депорт, – наголошує Ірина.

Італія

Сонячна Італія пропонує українцям, які не знають мову, як сезонну роботу, наприклад збиральники врожаю на виноградниках, овочевих та фруктових фермах, так і більш постійну – доглядальниць, покоївок, водіїв, будівельників.

Зараз мінімальна заробітна плата в Італії €700-900 на місяць, середня – орієнтовно €2,5 тис. Нині правила в’їзду в країну – це негативний ПЛР-тест, зроблений щонайменше за 72 години, чи сертифікат повної вакцинації.

Прибувши в Італію, мігранти мають пройти п’ятиденну самоізоляцію, опісля здати повторний тест.

Португалія

Як і в Італії, португальцям бракує працівників у сільському господарстві. Українців запрошують на збір та пакування фруктів та овочів.

Також є вакансії у рибному господарстві. Рибні фабрики шукають пакувальників та сортувальників. Заробити можна від €700. Правила в’їзду такі самі, як і в Італію.

Як знайти роботу за кордоном у 2021 році безкоштовно

Є два шляхи, як знайти роботу за кордоном. Перше – майже безкоштовний спосіб працевлаштування. Зайти до мережі Інтернет і знайти вакансію.

– Я завжди кажу, спочатку пробуйте самі. Промоніторте офіційні сайти. Надішліть коротке резюме. Лише якщо не знаєте мови, звертайтеся до спеціальних агенцій. Але дуже багато і компаній-шахраїв за кордоном, тому треба ретельно переглядати вакансії. Якщо б я сам шукав роботу, я б для початку промоніторив сайт компанії, перевірив, як давно ця компанія на ринку, які відгуки у Facebook, – наголошує Ніколоз Дзуцов.

Дзуцов додає, що компанія обов’язково має вислати трудовий контракт. Якщо вам кажуть – приїжджайте за біометрією, а ми тут все вирішимо і вас влаштуємо, від такого треба одразу відмовлятися.

Якщо ж вирішили звернутися до компанії-посередника, яка допоможе знайти роботу за кордоном, теж треба бути обачним. Зараз в Україні ліцензовані 2 тис. компаній. Але наскільки чесно вони працюють, ніхто не зможе вам гарантувати. Навіть Міністерство економіки, яке видає ліцензії.

– Не платіть посередникам гроші. В усьому цивілізованому світі послуги посередників сплачують роботодавці. Якщо вас просять заплатити за працевлаштування, за виготовлення робочих віз, за інформаційно-консультаційні послуги – виходьте з їхнього офісу та зачиняйте двері, – наголошує Василь Воскобойник.

Василь додав, що в Україні вже зараз діє велика кількість компаній, які працевлаштовують легально, офіційно і водночас не беруть гроші за працевлаштування. Відсутність цієї передоплати – єдиний чинник, який допоможе відрізнити шахраїв від порядних роботодавців.

Фахівці підсумовують, що зараз за кордоном працюють 5 млн українців. І цифра навряд чи зменшиться. Європа дуже потребує робочих рук, бо її населення старіє, і бракує працездатних громадян.

Дохід українців удома їх теж не задовільняє. Тож найближчим часом буде рости як потреба у трудових мігрантах, так і кількість охочих виїхати.