Робота за кордоном 2021: правила для українців

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Факти / Україна / Суспільство

Робота за кордоном у 2021: правила в’їзду, вакансії та зарплати

Український паспорт
Наталія Кулик Журналіст

Вже місяць як Європа відчинила свої кордони після півторарічного коронавірусного карантину. Переважно завдяки вакцинації, адже за орієнтовними підрахунками, третина населення світу вже отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Тож поступово повертається потік туристів у курортні країни, крок за кроком відновлюються економіки держав. І знову за кордоном зросла потреба у трудових мігрантах.

Польські, чеські, німецькі роботодавці активно запрошують українців на роботу. Спеціальні групи у Facebook переповнені пропозиціями працевлаштування за кордоном. Охочих українців отримати роботу за кордоном теж не бракує.

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Карантин добряче вдарив по населенню, багато громадян втратили роботу, тож люди вимушено їдуть на заробітки.

У Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування запевняють: попри те, що тривалий час країни були закриті, українці продовжували працювати за кордоном. І коронавірус надто ситуацію на міжнародному ринку праці не змінив.

Підтвердження цьому – зростання грошових переказів в Україну. У одному з сервісів порахували, що за перше півріччя 2021 року кількість охочих переслати гроші додому зросла на 108% порівняно зі спокійним та не кризовим 2019 роком.

– За підрахунками, за березень-квітень 2020 року в Україну повернулося до півмільйона українців. Тільки з Польщі в Україну заїхали більше 200 тис. осіб. Але вже в травні польські роботодавці зрозуміли, що їм, м’яко кажучи, важко обійтися без українських рук. Вони почали організовувати навіть окремі чартерні рейси – автобусами, літаками – для того, щоб залучати до себе трудових мігрантів, – пояснює статистику керівник Асоціації з працевлаштування Василь Воскобойник.

Українські руки так потрібні у Польщі, Чехії, Німеччині та Італії, що навіть під час найсуворішого карантину країни робили винятки для трудових мігрантів.

Дозволяли залишатися на території держави, незважаючи на протерміновані візові документи. Або ж перетинати кордон, якщо робітник прямує до конкретного роботодавця.

Фахівці з працевлаштування наголошують: навіть якщо восени світ охоплять чергові карантинні обмеження через небезпечний штам коронавірусу Дельта, на кількість заробітчан це не вплине.

Бізнес вже підлаштувався до будь-яких карантинних обмежень, напрацьовано механізми, як завозити людей на роботу. Тож до кінця року кількість українських робітників у Європі лише зростатиме.

– Якщо подивитися на країну найбільш масового працевлаштування українців – це Польща, то у 2020 році Польща видала українцям 1,8 млн запрошень на роботу. Ця цифра не відрізняється від даних 2019 чи 2018 років, – підсумовує Василь Воскобойник.

Робота за кордоном у 2021: що змінив коронавірус

Що змінилося, то це правила в’їзду в європейські країни. Залежно від епідситуації, десь вимагають зроблений напередодні ПЛР-тест та обсервацію після приїзду, десь правила в’їзду вже простіші. Але ці витрати б’ють по кишені заробітчан.

Зробити тест в Україні – від 500 грн до 1,5 тис. Приблизно такі ж суми за тест за кордоном.

– Якщо ми говоримо про Чехію, то вони вимагають ПЛР-тест, як і скандинавські країни. Угорщина спростила умови в’їзду – туди не потрібно їхати із заздалегідь зробленим тестом. Його можна зробити після приїзду, але витримати 3-денний карантин. Така ж ситуація і в Польщі, – розповідає керівник агенції з працевлаштування за кордоном Ніколоз Дзуцов.

Своїм досвідом працевлаштування у Польщі ділиться і Богдан Хуторний. Він поїхав працювати на одне з підприємств декілька місяців тому. Тоді приїжджі мали відбути 10-денний карантин. Аби не гаяти час, Богдан робив тест у польській лікарні.

– В місцевій лікарні тест коштує 90 злотих. Як усе відбувалося. Нас привезли у хостел, де ми мали проходити 10-денну обсервацію. Але ми не хотіли втрачати дні, вирішили швидко з’їздити в лікарню і здати тест. Фірма, від якої ми їхали, запевняла, що нам все допоможуть зробити, насправді ж ми розібралися з усім самі на місці. Біля лікарні було два вагончики, де робили тести. Результат тесту через 20 хвилин. Завдяки тому, що ми зробили тест, ми сиділи на обсервації лише один день, – розповідає Богдан.

Щодо паспортів вакцинації, іноземні роботодавці їх не вимагають, адже всюди вакцинація добровільна. Але якщо працівник має обидва щеплення – це лише плюс, адже не треба ані тестів, ані обсервації. Принаймні наразі.

Заробітчанин Богдан розповідає, що у Польщі на роботі йому пропонували зробити щеплення. Але не змушували. На вибір дві вакцини – Pfizer та Johnson & Johnson. І половина працівників підприємства вже були вакциновані.

Країни, які потребують робочих рук, зацікавлені вакцинувати заробітчан. Так, Польща вакцинувала людей прямо на кордоні.

– Звісно, якщо трудові мігранти будуть працювати у критичних галузях економіки, таких як медицина, обслуговування населення і таке інше, то там, скоріше за все, будуть вимагати робити щеплення. Але якщо врахувати, що більшість українців працюють у сфері будівництва, в полі, на складах, і не контактують з людьми, то таких вимог немає, – додають в Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Де чекають українських заробітчан

Останні роки перелік країн, які потребують трудових мігрантів, незмінний. Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Литва та Латвія.

У червні на ринку праці зафіксували: кількість вакансій у цих країнах для українських робітників зросла майже в півтора раза, порівняно з весною.

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Найбільш затребувані незмінно робочі спеціальності: будівельники, сантехніки, електрики, зварювальники та різноробочі. Щоправда, за коронавірусний рік зарплати суттєво не зросли.

Польща

У сусідній Польщі, де найбільше українських заробітчан, нині активно шукають пакувальників, швачок, зварювальників, електриків та різноробочих.

Поїхати на роботу сюди найдешевше: витрати на дорогу, візові збори – в межах $150, кажуть в агенціях з пошуку роботи за кордоном. Середня заробітна плата залежно від місця роботи – €500-1500.

Робота за кордоном 2021: правила для українців

Богдан нещодавно повернувся з Польщі й розповідає про свої підрахунки.

– Мінімальна зарплата у Польщі – 14 злотих за годину. Але якщо це шкідливе виробництво, може сягати й 20 злотих за годину. За зміну це $43, я пропрацював за місяць 22 зміни. Тож мінімум $1 тис. реально заробити за місяць.

Чехія

Вакансії у чехів майже такі самі, як у Польщі. Пакувальники, зварювальники, різноробочі. А ще активно шукають водіїв-далекобійників. Щоб поїхати на роботу, потрібно підготувати щонайменше $250.

Німеччина

Німеччина будує міграційну стратегію дещо інакше, ніж сусідні країни. Крім робочих рук, вони запрошують мігрантів-фахівців. Наприклад, лікарів чи інженерів.

Серед найбільш популярних вакансій – медсестри, електрики, сантехніки, каменярі та доглядальниці. Але потрапити на роботу в Німеччину чи не найскладніше.

– Українці, які хочуть працювати в Німеччині, мають отримати виключно німецьку робочу візу. Потрібно вивчити мову. І бути фахівцем, диплом якого ви можете надати для підтвердження місцевій владі, – наголошує Василь Воскобойник.

Через жорсткі вимоги нині у Німеччині працює багато українців-нелегалів. Якщо роботодавець чи агенція пропонує поїхати на роботу в Німеччину лише за біометричним паспортом, від такої пропозиції слід одразу відмовлятися.

Про свій досвід працевлаштування у Німеччині розповідає Катерина Лис. За кордоном вона знайшла роботу за фахом – працює інженером-енергетиком.

– Я розсилала резюме до німецьких роботодавців. Було дві співбесіди. Отримала контракт від однієї з фірм. Зібрала необхідні документи для посольства на національну візу. Отримала візу. Приїхала. Роботодавці вимагають достатній рівень німецької та відповідну освіту. Заробітна плата – як домовишся. Серед моїх знайомих середня зарплата €3-3,5 тис. Вони офіційно працевлаштовані, – наголошує жінка.

Словаччина

Агенції з працевлаштування за кордоном називають Словаччину однією з найкращих країн для довгострокової праці.

– Якщо людина обирає постійну роботу з перспективою залишитися в країні, то краще їхати у Словаччину. Словаччина та Угорщина дозволяють в`їжджати за біометричним паспортом, впродовж 45 днів мігрант підписує угоду з працедавцем і йому дають посвідку на проживання в країні на два роки, – наголошує Ніколоз Дзуцов з агенції пошуку роботи за кордоном.

Шукають словацькі роботодавці, як й інші країни, здебільшого робочі руки. Мінімальна заробітна плата €700-900.

Ірина Кулик у Словаччині працює вже два роки за спеціальністю, у лікарні. Каже, нині іноземці, які перетинають словацький кордон, зобов’язані зареєструватися на eHranica. За наявності сертифікату про повну вакцинацію, ізоляція не потрібна.

Якщо не вакциновані, потрібен або свіжий ПЛР-тест, або ізоляція. Ірина нарікає, що за час пандемії ситуація з офіційним працевлаштуванням ускладнилась через обмеження в’їзду на територію Словаччини, зате розцвіли нелегальні перевезення.

– Існує купа перевізників, які за біометрією провезуть вас у Словаччину, влаштують на роботу нелегально, знову ж за біо, але треба брати до уваги, що це загрожує депортом і забороною в’їзду на територію Європи на певний час. Але і поліція не спить, проводять рейди і чимала кількість людей отримала депорт, – наголошує Ірина.

Італія

Сонячна Італія пропонує українцям, які не знають мову, як сезонну роботу, наприклад збиральники врожаю на виноградниках, овочевих та фруктових фермах, так і більш постійну – доглядальниць, покоївок, водіїв, будівельників.

заробітчани

Зараз мінімальна заробітна плата в Італії €700-900 на місяць, середня – орієнтовно €2,5 тис. Нині правила в’їзду в країну – це негативний ПЛР-тест, зроблений щонайменше за 72 години, чи сертифікат повної вакцинації.

Прибувши в Італію, мігранти мають пройти п’ятиденну самоізоляцію, опісля здати повторний тест.

Португалія

Як і в Італії, португальцям бракує працівників у сільському господарстві. Українців запрошують на збір та пакування фруктів та овочів.

Також є вакансії у рибному господарстві. Рибні фабрики шукають пакувальників та сортувальників. Заробити можна від €700. Правила в’їзду такі самі, як і в Італію.

Як знайти роботу за кордоном у 2021 році безкоштовно

Є два шляхи, як знайти роботу за кордоном. Перше – майже безкоштовний спосіб працевлаштування. Зайти до мережі Інтернет і знайти вакансію.

– Я завжди кажу, спочатку пробуйте самі. Промоніторте офіційні сайти. Надішліть коротке резюме. Лише якщо не знаєте мови, звертайтеся до спеціальних агенцій. Але дуже багато і компаній-шахраїв за кордоном, тому треба ретельно переглядати вакансії. Якщо б я сам шукав роботу, я б для початку промоніторив сайт компанії, перевірив, як давно ця компанія на ринку, які відгуки у Facebook, – наголошує Ніколоз Дзуцов.

Дзуцов додає, що компанія обов’язково має вислати трудовий контракт. Якщо вам кажуть – приїжджайте за біометрією, а ми тут все вирішимо і вас влаштуємо, від такого треба одразу відмовлятися.

Якщо ж вирішили звернутися до компанії-посередника, яка допоможе знайти роботу за кордоном, теж треба бути обачним. Зараз в Україні ліцензовані 2 тис. компаній. Але наскільки чесно вони працюють, ніхто не зможе вам гарантувати. Навіть Міністерство економіки, яке видає ліцензії.

– Не платіть посередникам гроші. В усьому цивілізованому світі послуги посередників сплачують роботодавці. Якщо вас просять заплатити за працевлаштування, за виготовлення робочих віз, за інформаційно-консультаційні послуги – виходьте з їхнього офісу та зачиняйте двері, – наголошує Василь Воскобойник.

Василь додав, що в Україні вже зараз діє велика кількість компаній, які працевлаштовують легально, офіційно і водночас не беруть гроші за працевлаштування. Відсутність цієї передоплати – єдиний чинник, який допоможе відрізнити шахраїв від порядних роботодавців.

Фахівці підсумовують, що зараз за кордоном працюють 5 млн українців. І цифра навряд чи зменшиться. Європа дуже потребує робочих рук, бо її населення старіє, і бракує працездатних громадян.

Дохід українців удома їх теж не задовільняє. Тож найближчим часом буде рости як потреба у трудових мігрантах, так і кількість охочих виїхати.

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Фото: Depositphotos

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