Офіційний Тегеран за підсумками третього раунду переговорів з Києвом у справі про збитий Boeing 737 Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 пообіцяв надати слідству доступ до матеріалів справи.

Про це повідомив у Twitter заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Він зазначив, що родичі жертв авіакатастрофи запитують про завершення переговорів України і Ірану, але офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ так і не отримав.

– Однак Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані по кваліфікації злочину і міри відповідальності, – написав Мамедов.

На початку червня в Києві завершився третій раунд консультацій між Україною та Іраном у справі про катастрофу рейсу PS752. За його підсумками іранська сторона заявила про готовність виплатити родичам загиблих українців по $150 тис. компенсації.

У МЗС України такі кроки вважають поспішними, оскільки йдеться передусім про встановлення справедливості щодо жертв трагедії, а також всіх обставин збивання літака і покарання винних, а про розмір компенсацій повинні домовлятися уряди всіх постраждалих держав.