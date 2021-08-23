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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

На окупованій Луганщині патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України

латугино

В окупованому Лутугиному в Луганській області українські патріоти проявили патріотичну позицію і привітали місцевих жителів з Днем державного прапора.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел. 

Близько 1000 смс-повідомлень з привітаннями були спрямовані сьогодні в окупованих районах Луганської області. 

– Дорогі співвітчизники, вітаємо вас з Днем державного прапора та 30-ю річницею незалежності України, – йдеться в тексті привітання. 

У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
На окупованій Луганщині патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України / 3 фотографии

Крім того, до Дня державного прапора в Лутугине розклеїли патріотичні листівки. Їх розмістили біля “державних” установ, пам’яток і аптек. 

У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
У Лутугиному патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України
На окупованій Луганщині патріоти привітали місцевих жителів з Днем прапора України / 10 фотографий

День Незалежності України

Урочиста церемонія підняття найбільшого прапора в Києві відбулася напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України.

У цей день на території України заплановано багато урочистих заходів – парадів, концертів, виставок. Завдяки афіші подій на День Незалежності України можна дізнатися, де саме відбудуться події.

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