У День Незалежності України Шевченко та Франко заговорили голосами зірок SLM

До Дня Незалежності України сайт Факти ICTV створив проект, в рамках якого “оживив” Тараса Шевченка, Лесю Українку, Василя Стуса, Володимира Сосюру, Олену Телігу, Павла Тичину та Івана Франка.

Відомі українські письменники записали власну відеолистівку для України та привітали її з 30-річчям незалежності.

Тарас Шевченко заговорив голосом ведучого Фактів ICTV Петра Дем’янчука, Леся Українка – голосом зірки серіалу Будиночок на щастя (Новий канал) Віталіни Біблів, Василь Стус і Володимир Сосюра – голосами ведучих Факти.Спорт В’ячеслава Цимбалюка та Андрія Ковальського, Іван Франко – голосом ведучого Свободи слова Вадима Карп’яка, Павло Тичина – голосом ведучого Факти тижня Сергія Кудімова, а Олена Теліга – голосом ведучої Вікна-новини (СТБ) Тетяни Висоцької.

Зірки SLM читають вірш Україні видатного українського поета Грицька Чубая, який був одним із лідерів літературно-мистецького андеґраунду в радянські часи. Низка поетичних книг Чубая була видана посмертно, йдеться про Говорити, мовчати і говорити знову, Плач Єремії, Скоромовка не для вовка. Син Грицька Чубая Тарас нині є лідером популярного в Україні гурту Плач Єремії.

Ти синім небом дивишся на мене – Григорій Чубай

Ти синім небом дивишся на мене,

Щоб я, бува, душею не зачах.

В моїх ночах — тополь свічки зелені,

В моїх ночах, в задуманих очах.

В моєму щасті твого щастя зливи,

В моїй крові пожар твоїх калин.

З твоїх давнин на плечах вітер сивий,

Гіркий, печальний вітер, мов полин.

За мною ходять твого горя тіні,

Лицем до твого сонця я встаю.

В твоїм сумлінні — і моє сумління

По проводі життя передаю,

З твоїх знамен несу я вільне кредо.

Впаду як треба. Тільки ти — іди.

Дивлюсь вперед. І бачу попереду,

Себе з тобою бачу назавжди.