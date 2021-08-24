У День Незалежності України Шевченко та Франко заговорили голосами зірок SLM

До Дня Незалежності України сайт Факти ICTV створив проект, в рамках якого “оживив” Тараса Шевченка, Лесю Українку, Василя Стуса, Володимира Сосюру, Олену Телігу, Павла Тичину та Івана Франка.
Відомі українські письменники записали власну відеолистівку для України та привітали її з 30-річчям незалежності.
Тарас Шевченко заговорив голосом ведучого Фактів ICTV Петра Дем’янчука, Леся Українка – голосом зірки серіалу Будиночок на щастя (Новий канал) Віталіни Біблів, Василь Стус і Володимир Сосюра – голосами ведучих Факти.Спорт В’ячеслава Цимбалюка та Андрія Ковальського, Іван Франко – голосом ведучого Свободи слова Вадима Карп’яка, Павло Тичина – голосом ведучого Факти тижня Сергія Кудімова, а Олена Теліга – голосом ведучої Вікна-новини (СТБ) Тетяни Висоцької.
Зірки SLM читають вірш Україні видатного українського поета Грицька Чубая, який був одним із лідерів літературно-мистецького андеґраунду в радянські часи. Низка поетичних книг Чубая була видана посмертно, йдеться про Говорити, мовчати і говорити знову, Плач Єремії, Скоромовка не для вовка. Син Грицька Чубая Тарас нині є лідером популярного в Україні гурту Плач Єремії.
Ти синім небом дивишся на мене – Григорій Чубай
Ти синім небом дивишся на мене,
Щоб я, бува, душею не зачах.
В моїх ночах — тополь свічки зелені,
В моїх ночах, в задуманих очах.
В моєму щасті твого щастя зливи,
В моїй крові пожар твоїх калин.
З твоїх давнин на плечах вітер сивий,
Гіркий, печальний вітер, мов полин.
За мною ходять твого горя тіні,
Лицем до твого сонця я встаю.
В твоїм сумлінні — і моє сумління
По проводі життя передаю,
З твоїх знамен несу я вільне кредо.
Впаду як треба. Тільки ти — іди.
Дивлюсь вперед. І бачу попереду,
Себе з тобою бачу назавжди.