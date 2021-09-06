Велике будівництво Зеленського модернізує залізницю до Маріуполя

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів у Facebook про плани реалізації програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво у Маріуполі.

Великі зміни чекають, зокрема, на залізничне сполучення. Наразі до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця дільниця, за словами міністра, вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Час у дорозі — від 14 до 19 годин до Києва та 14 годин до Харкова.

— Ми вивчаємо та оцінюємо різні варіанти рішення, які скоротять час у дорозі. Один із варіантів – нова магістраль Покровськ — Курахове — Шахта Південнодонбаська — Волноваха — Маріуполь. Передбачається електрифікація 46,5 км, добудова 20 км та реконструкція 18 км колій. Це дасть змогу скоротити час в дорозі до Харкова на 6 годин. Попередня вартість проекту — 2,6 млрд грн, — зазначив Кубраков.

Можливість оновлювати залізничну інфраструктуру в держави з’явилася завдяки налагодженню тарифної політики вантажних перевезень.

Кубраков також нагадав, що упродовж 2020-2021 років у рамках програми Велике будівництво оновлять понад 1 тис. км доріг державного значення. У пріоритеті — сполучення між регіональними центрами, дороги до опорних транспортних хабів (аеропорти, залізничні вокзали), туристичних магнітів та курортів Азовського моря.

Так, днями завершилося оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка – Кирилівка. Цю дорогу до моря останній раз ремонтували у 1981 році.

Щодо портової інфраструктури, то опрацьовується можливість віддати Маріупольський порт у концесію.

— Разом із Мінфіном надалі працюємо над переглядом дивідендної політики державних стивідорів, для того, щоб вони мали власні ресурси для розвитку. Водночас залучатимемо приватних інвесторів на проекти концесії портів. Зокрема, концесійним об’єктом є Маріупольський та Бердянський морські порти, — зазначив Кубраков.

Одним із найгостріших питань, за словами міністра, залишається аеропорт Маріуполя.

— Ми беремося за розвиток регіональних аеропортів, вивчаємо оптимальні опції створення національного авіаперевізника. І разом із цим — маємо заборонену для польотів зону на Донбасі, яка наразі унеможливлює розвиток цивільної авіації Маріуполя, — написав Кубраков.

За його словами, рішення, яке гарантуватиме безпеку польотів та захист інтересів держави опрацьовується разом з Генштабом, Міноборони та ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що інфраструктура є показником ставлення держави до власних громадян.