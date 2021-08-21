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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

На Сумщині зник у лісі 7-річний хлопчик. Він пішов збирати бузину і не повернувся

Хлопчик плаче

У Сумській області тривають пошуки 7-річного хлопчика, який зник у лісі під час збирання ягід.

Сьогодні, 21 серпня, Нацполіція ДСНС отримала інформацію, що поблизу села Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зникла дитина 2014 року народження.

До пошукових робіт залучили рятувальників, кінологів із собаками. Шукати маленького жителя Шкуратівки допомагають волонтери і односельці.

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Напередодні в Івано-Франківській області під час підйому на зеленому маршруті на гору Говерла дитина відстала від туристичної групи з Коломиї та заблукала.

Хлопчика шукали з вечора 14 серпня.

Рятувальники обстежили різні зони та сектори цієї гірської місцевості.

Загалом залучили понад 150 людей, майже 20 одиниць техніки від поліції та Нацгвардії, трьох собак (ДСНС і Нацполіції) та квадрокоптер (ДСНС).

Малюка знайшли на горі Велика Космецтка приблизно в двох кілометрах від місця, де він заблукав. Дитина практично перетнула адміністративний кордон із Закарпаттям.

 

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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