У п’ятницю, 10 вересня, погода в Україні буде сонячною і по-літньому теплою. У всіх регіонах вдень стовпчики термометрів піднімуться вище +20. Вночі та вранці заморозки не передбачаються.

У південних областях, за прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря сягне +23 +26.

На Півночі країни – від +22 до +25, у центральних регіонах – в діапазоні +23 +25.

У західних областях синоптики прогнозують +22 +24, у східних – від +23 до +25.

У Києві 10 вересня сухо і сонячно, вночі та вранці +10 +12, вдень температура підвищиться до 25 градусів тепла.

Завдяки антициклону Hermelinde погода в Україні на вихідні 11 та 12 вересня також очікується сонячна та тепла, без опадів.

Невеликі дощі можливі в неділю лише у Херсонській та Запорізькій областях. А вже з понеділка, 13 вересня, дощі охоплять Схід та Південь України.