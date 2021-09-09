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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Сонце і +25: якою буде погода в Україні 10 вересня (КАРТА)

Погода ICTV

У п’ятницю, 10 вересня, погода в Україні буде сонячною і по-літньому теплою. У всіх регіонах вдень стовпчики термометрів піднімуться вище +20. Вночі та вранці заморозки не передбачаються.

У південних областях, за прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря сягне +23 +26.

На Півночі країни – від +22 до +25, у центральних регіонах – в діапазоні +23 +25.

У західних областях синоптики прогнозують +22 +24, у східних – від +23 до +25.

У Києві 10 вересня сухо і сонячно, вночі та вранці +10 +12, вдень температура підвищиться до 25 градусів тепла.

Погода 10 вересня 2021

Завдяки антициклону Hermelinde погода в Україні на вихідні 11 та 12 вересня також очікується сонячна та тепла, без опадів.

Невеликі дощі можливі в неділю лише у Херсонській та Запорізькій областях. А вже з понеділка, 13 вересня, дощі охоплять Схід та Південь України.

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