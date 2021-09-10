У Києві викрили масштабну схему з продажу фальшивих довідок про вакцинацію та тестів – ФОТО

Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які масово підробляли ПЛР-тести на коронавірус та документи про вакцинацію.

Про це повідомляє прокуратура Києва 10 вересня.

Слідчі встановили, що організатором схеми є 54-річний чоловік, який вступив у змов з турагенціями та закордонними лабораторіями.

Разом злочинці налагодили схему з підроблення та розповсюдження фальшивих результатів ПЛР-тестів та медкарток.

Турфірми, які оформлювали документи для виїзду за кордон, пропонували своїм клієнтам додаткову послугу – вже готові ПЛР-тести від ніби-то українських лабораторій для виїзду до інших країн та такі саме тести, але вже від іноземних закладів, щоб потрапити назад.

Продавали також і підробні довідки про вакцинацію від Covid-19. Виготовляти липові документи протягом доби з моменту “замовлення”.

Ціни на фальшиві документи коливались від від 450 до 850 грн, залежно від рівня якості – дорожче оцінювалися довідки з QR-кодом та бланками певних установ.

У Києві викрили масштабну схему з продажу фальшивих довідок про вакцинацію та тестів / 2 фотографии

У прокуратурі повідомляють, що схема діяла з осені минулого року.

Під час обшуку за місцем проживання головного організатора було виявлено підроблені довідки про результати ПЛР-тестів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, готові бланки та шаблони для виготовлення фальшивих документів і 16 банківських карток.

За день злочинці продавали від 30 до 50 довідок, а загальна кількість їх клієнтів становить понад 3,5 тис. осіб.

Наразі слідчі дії тривають.