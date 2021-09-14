У Запоріжжі водій мікроавтобуса скалічив літнього пасажира, тому що в того були наплічник, тачка і право на безкоштовний проїзд.

Водія вже звільнили. Та автоперевізники бідкаються – цей кричущий випадок є яскравим свідченням глибокої кризи в галузі, адже багато професійних водіїв на заробітках. Тож беруть у рейси всіх.

Відео із побиттям пенсіонера поширили соцмережами. У дописі жінка – автор кадрів – зазначила, що водій майже порожнього буса не схотів пускати дідуся буцімто тому, що в того були наплічник і тачка. Випхав із салону, а потім іще й додав дверима.

Водій маршрутки безжально побив дверима по голові дідуся. Старенький, оглушений потужним ударом, завмирає на сходах буса.

Одразу на місце події була направлена найближча бригада. Медики констатували ознаки закритої черепно-мозкової травми.

Із синцем на пів-обличчя та у супроводі сина Валентин Іванович прямує до лікарні на огляд до невропатолога. Бо, каже, після удару маршрутника в нього болить голова та скаче тиск.

– У мене ніколи тиску не було. А зараз тиск – 160. Ось, вранці сьогодні було 150 на 104, – говорить пенсіонер.

Він розповів, що того дня у нього був 82-й день народження, і він прямував на дачу до друзів. Певнить, попри те, що пільговик – збирався сплатити за проїзд. Та водій одразу почав на нього гримати через тачку та наплічник.

– Мені не дозволив зайти в маршрутку, ногою викинув рюкзак. Ось це я отримав. Кажу, як вам не соромно поводитися так із літньою людиною. А він бере двері, різко закриває і мене вдарило одвірком, – розповідає чоловік.

Очільник міського управління транспорту Олег Марголін запевнив, щойно побачив відео, на підприємство, де працює той водій, відрядили спецкомісію. Перевізника оштрафували. Кермувальника звільнили.