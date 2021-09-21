Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Про підстави для такого сценарію мер розповів в ефірі Свободи слова на ICTV.

За його словами, попри те, що захворюваність Covid-19 зростає, а Київ є містом із найбільшою концентрацією людей, міська влада з оптимізмом дивиться на ситуацію.

– Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 млн людей. Половина з них – понад 800 тис. – щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу, – говорить Віталій Кличко.

Міський голова констатує: Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

– Наразі в столиці оснащено понад 4,5 тис. ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ, – зазначає міський голова.

Для охочих вакцинуватися є чотири препарати проти коронавірусу на вибір.

20 вересня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця року, тобто до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжили режим надзвичайної ситуації.

Цього ж дня почали діяти нові правила адаптивного карантину для зон із різними рівнями епідемічної небезпеки, затверджені урядом 13 вересня.

Фото: КМДА