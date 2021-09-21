Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся в этом году избежать жесткого локдауна. Об основаниях для такого сценария мэр рассказал в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 растет, а Киев является городом с наибольшей концентрацией людей, городская власть с оптимизмом смотрит на ситуацию.

– Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 млн человек. Половина из них – более 800 тыс. – привиты двумя дозами препарата против коронавируса, – говорит Виталий Кличко.

Мэр констатирует: Киев готов к борьбе с коронавирусом.

– Сейчас в столице оснащено более 4,5 тыс. коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ, – отмечает городской голова.

Для желающих вакцинироваться есть четыре препарата против коронавируса на выбор.