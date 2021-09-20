У Білорусі засудили громадянина України Михайла Ференця терміном на три роки ув’язнення за нібито пошкодження майна та участь у діях, які порушують громадський порядок.

Українське Міністерство закордонних справ вимагає негайно його звільнити. У МЗС наголосили, що під час суду не навели достовірних доказів провини українця.

Водночас сім місяців, які українець відбув у білоруському СІЗО, не зарахували до загального терміну покарання. Михайло Ференець не визнає свою провину та має намір подавати апеляцію через адвоката.

У МЗС зазначили, що білоруський правозахисний центр Вясна визнав українця політичним в’язнем. Міністерство вважає, що справа громадянина України – політично вмотивована, а вирок – протиправний.

МЗС України вимагає негайно звільнити українця Михайла Ференця, зазначивши, що міністерство продовжить захищати його інтереси всіма можливими способами.

Міністерство закордонних справ закликало білоруську владу припинити репресії проти громадян та звільнити всіх політичних в’язнів.