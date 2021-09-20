Україна вперше в історії офіційно прийме дві міжнародні учнівські олімпіади. Вони пройдуть у 2022 році.

Міжнародні організаційні комітети затвердили заявки України на проведення 15-ї міжнародної учнівської олімпіади з астрономії та астрофізики 12-21 серпня та 18-ї міжнародної молодіжної наукової олімпіади 12-21 грудня 2022 року.

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – одна з 12 найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді, спрямована на популяризацію науки та природничих дисциплін.

– Унікальність цієї олімпіади полягає в тому, що учасники виконують завдання одночасно з трьох природничих дисциплін: хімії, фізики та біології, – пояснив Шкарлет.

Очільник МОН розповів: щороку у грудні молодь з усього світу збирається для того, щоб взяти участь в індивідуальних і командних змаганнях, продемонструвати й оцінити власні знання та досягнення у вивченні природничих наук, ознайомитися з традиціями і знайти друзів-однодумців з різних країн світу.

Шкарлет додав, що міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (IOAA) – щорічне змагання для учнів старших класів.

Основна мета IOAA – сприяння зростанню інтересу до астрономії та суміжних предметів, особливо через загальну освіту молоді, та сприяння розвитку міжнародних контактів між різними країнами щодо просування астрономії та астрофізики у шкільних закладах.