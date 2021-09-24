У Львові представники міської влади пообіцяли не закривати на карантин навчальні заклади, якщо невакциновані вчителі нададуть докази того, що перехворіли на коронавірус, або щотри доби робитимуть ПЛР-тести власним коштом.

Після такого оголошення, за попередньої інформацією, яку озвучила керівник департаменту освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, у пунктах вакцинації зробили щеплення понад 700 осіб.

Зросла кількість вакцинованих працівників із 50% до 70% і в Щирецькому ліцеї №1.

За словами очільниці закладу Марії Попович, навчальний процес зривають не вчителі, а прибиральники та кухарі.

– Люди не спілкуються із сімейними лікарями. Самі визначають собі діагноз і переконують себе, що їм вакцинація протипоказана, – бідкається директор закладу.

Поки ж Львівська область є одним із лідерів серед противників вакцинації. Там лише 10% із-понад 1 тис. шкіл готові продовжити навчальний процес в умовах карантину.

23 вересня в Україні почали діяти правила жовтої зони адаптивного карантину.

Відповідно до нових карантинних обмежень навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі лише за наявності щонайменше у 80% працівників документа, який підтверджує:.

вакцинацію проти Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати),

вакцинацію проти Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати),

негативний результат ПЛР-тесту,

одужання особи від Covid-19.

Строк чинності документів: