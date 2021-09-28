Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів бойовиків український військовослужбовець дістав поранення.

За даними штабу ООС, наш захисник наразі перебуває у медичному закладі. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Протягом доби найманці Російської Федерації вісім разів порушили тишу. У штабі ООС наголосили, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла у порівнянні з минулою добою.

Бойовики вели вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Попасна, Катеринівка, Новолуганське, Золоте-4 та Причепилівка.

Бойовики РФ стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

З початку цієї доби російсько-окупаційні війська двічі порушили тишу. Бойовики вели вогонь у напрямку Кримського з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі ООС зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, змусивши ворога припинити стріляти. Наші захисники контролюють ситуацію в зоні ООС та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації.