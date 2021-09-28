При переході певного регіону України до червоної зони карантину спеціальні нормативи для розрахунку субсидій будуть автоматично підвищені на 50%.

Про деталі поінформувала сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

– Деякі регіони можуть повернутися до червоної зони з усіма відповідними обмеженнями… Для мешканців регіонів, які потраплять до червоного рівня небезпеки, одразу на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій. Це відбудеться автоматично, – наголосила Лазебна.

Міністр нагадала, що підвищені норми споживання були запроваджені урядом ще навесні 2020 року. Причиною цього стало те, що при обмеженнях червоної зони люди вимушено знаходяться та працюють вдома, діти навчаються дистанційно, а тому родини споживають більше газу, води та електроенергії.

Лазебна також поінформувала, що минулого опалювального сезону субсидії отримували близько 3 млн домогосподарств. Цього сезону очікується така ж кількість.

Загалом станом на сьогодні субсидії отримують майже 2,5 млн домогосподарств.

Соціальні нормативи для розрахунку субсидій визначають, на які витрати природного газу, електроенергії тощо (в розрахунку на 1 кв. м опалювальної площі на місяць) буде поширюватися пільга чи субсидія.

У серпні цього року Кабмін продовжив дію спеціальних соціальних нормативів для розрахунку субсидій у регіонах, які з початку опалювального сезону можуть опинитися в червоній зоні адаптивного карантину через коронавірус.