Куди можна вступити з біологією без хімії

Добре знаєте біологію, проте погано розбираєтеся у хімії? Є безліч спеціальностей, на які можна вступити в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Факти ICTV підготували список напрямів та сфер, куди можна вступити, маючи ЗНО з біології, та без хімії.

На які спеціальності обов’язково потрібна біологія

Сфера освіти – вчитель біології, природничих наук та інші спеціальності, пов’язані з фізичною культурою та спортом.

Хімічна та біоінженерія – біотехнологія та біоінженерія або біомедична інженерія.

Аграрні науки та продовольство – агрономія, захист та карантин рослин, садівництво, водні біоресурси та аквакультура, лісове господарство та інші спеціальності.

Природничі науки – серед них екологія та біологія.

Охорона здоров’я – стоматологія, медицина, медсестринство, медична психологія, фармація, фізична терапія, педіатрія, громадське здоров’я та інші спеціальності.

Ветеринарна медицина – охоплює також ветеринарну гігієну, санітарію та експертизу.

На території України є щонайменше 50 державних та приватних вищих навчальних закладів, на які можна вступити за цими спеціальностями з ЗНО з біології та без іспиту з хімії.

Дев’ять з них розташовані у Києві. Зокрема, йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Біологія як необов’язковий предмет

Біологія потрапляє під перелік предметів, які можна вибрати для складання на зовнішньому незалежному оцінюванні.

На відміну від попередніх сфер діяльності, є спеціальності, на які можна вступити з ЗНО з біології, однак цей предмет не є обов’язковим.

Серед них – сфера освіти та педагогіка (вчитель або викладач), культура та мистецтво (дизайн, хореографія, малювання та інші творчі спеціальності).

Водночас можна вступити на гуманітарні (літературу, філологію, історію, археологію, суспільствознавство та культурологію), природничі (фізику, астрономію або географію), суспільні науки (політологію, лінгвістику, психологію, риторику, економіку та інші).

Можна зробити ухил на металеву інженерію (прикладну механіку, авіа-, судно- або машинобудування), приладобудування з акцентом на метрологію, електроніку та телекомунікації (радіотехніку або авіоніку).

Ці спеціальності складніші, ніж інші, однак не менш цікаві. Як варіант, можна спробувати себе у сфері журналістики (наприклад, редактором або ведучим), інформаційних технологій (зануритися у напрям кібербезпеки або програмної інженерії).

Якщо ж і ці спеціальності не для вас, то як щодо інших сфер? Може, вам до душі управління та адміністрування (фінанси, банківська справа та ведення бізнесу), готельно-ресторанна справа або туризм.

Як варіант, можна піти навчатися на архітектуру та будівництво. Наприклад, для планування і побудови житлових приміщень потрібна повна віддача, адже всі будинки, які ви бачите на вулицях, захищають людей від зовнішніх чинників – дощів, блискавок, граду та інших.

Якщо хочеться вибрати легшу, але не менш важливу сферу діяльності, можете зупинити свій вибір на соціальній роботі або захисті навколишнього середовища. Такі спеціальності дуже цінують.

Впевнені, ви не пошкодуєте про свій вибір. Дійте, адже мрії мають збуватися. Факти ICTV бажають вдалого вступу та нових звершень.