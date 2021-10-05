У середу, 6 жовтня, у Бабиному Яру відбудеться церемонія вшанування пам’яті жертв трагедії за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини й Ізраїлю – Франка-Вальтера Штайнмаєра та Іцхака Герцога.

Також представлять новий об’єкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – Кристалічну стіну плачу всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович.

Офіційна церемонія відбудеться в межах пам’ятних заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, організованих Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр, Національним історико-меморіальним заповідником Бабин Яр спільно з Офісом президента України та Кабінетом міністрів України.

Вона пройде на території Бабиного Яру за участі світових лідерів, представників єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, й українців, які рятували євреїв від смерті під час Голокосту та отримали звання Праведників народів світу.

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Захід розпочнеться о 17.00 біля пам’ятника Менора.

Гості вшанують пам’ять загиблих у Бабиному Яру в роки нацистської окупації.

Під час церемонії Державний симфонічний оркестр Німеччини виконає 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича Бабин Яр, написану ним у 1962 році на основі поеми Бабин Яр Євгена Євтушенка. Сама поема була надрукована за рік до того в радянській щотижневій Литературной газете, за що її головного редактора звільнили.

Протягом вечора звучатимуть твори у виконанні класичних музикантів, а в синагозі Місце для роздумів, що була представлена Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр цієї весни, кантор зачитає молитву в пам’ять загиблих.

Також відома художниця-концептуалістка Марина Абрамович представить новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – Кристалічну стіну плачу.

6 жовтня Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представить Кристалічну стіну плачу / 2 фотографии

Кристалічна стіна плачу є одним із найбільших у Європі артоб’єктів, збудованих протягом останнього десятиліття. Її довжина сягатиме 40 м, а висота – 3 м. Головні матеріали, використані в інсталяції – українське вугілля антрацит і кристали кварцу із Бразилії.

Одночасно біля об’єкту можуть перебувати до 40 людей.

Окрім того, на офіційній церемонії з промовами виступатимуть президент України Володимир Зеленський, президент Ізраїлю Іцхак Герцог і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Також виступлять представники Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський і Віктор Пінчук, голова Асоціації євреїв – колишніх в’язнів гето та нацистських концентраційних таборів Борис Забарко й інші.

Як відомо, цього року в Бабиному Яру буде відкрита перша черга меморіалу. Окрім Кристалічної стіни плачу, також до кінця року буде закінчено зведення музейного простору Курган, спроектованого архітектурною компанією SUB (Берлін).

Об’єкт відтворює історію розстрілів 29–30 вересня 1941 року в Бабиному Яру за допомогою технології 3D-моделювання, розробленої Центром просторових технологій.