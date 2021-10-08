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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У зоні ООС поранили українського захисника – військовий у важкому стані

Война на Донбассе

Станом на вечір 8 жовтня, найманці Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів бойовиків поранений український військовослужбовець.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, воїн дістав поранення. Наразі наш захисник перебуває у лікарняному закладі, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан його здоров’я – важкий.

У штабі ООС наголосили, що бойовики РФ надалі ігнорують домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом доби зафіксували шість порушень тиші, один з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог обстріляв позиції українських воїнів біля декількох населених пунктів. Серед них – Золоте-4, Троїцьке, Майорське, Красногорівка, Кримське, Причепилівка.

Російські найманці застосовували автоматичні станкові та протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм.

Українським воїнам довелося відкрити вогонь у відповідь, змусивши бойовиків припинити обстріл (не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння). Наші захисники контролюють ситуацію у зоні ООС.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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