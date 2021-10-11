Погода на 12 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 12 жовтня буде дуже мінливою. У західних областях – денні дощі, тоді як у східних, південних, північних та центральних – сонячно.

За даними Укргідрометцентру, на заході температура триматиметься переважно на рівні від +7 до +11 градусів за Цельсієм – у цій місцевості буде найхолодніше.

На сході та півдні буде найтепліше – стовпчики термометра тут сягатимуть від +15 до +17. Водночас на півночі та у центрі України – від +11 до +14.

Дощі очікуються у декількох містах України. Серед них – Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Житомир, Вінниця, Чернівці та Ужгород.

За прогнозом Укргідрометцентру, на всій території країни може бути вітер – швидкість сягатиме 3-8 м/с.

У Києві – сонячна, однак вітряна погода без опадів. Стовпчики термометра у столиці триматимуться переважно на рівні від +12 до +15.

Вночі стане значно холодніше – температура опуститься від +3 до +5 градусів за Цельсієм. Синоптики радять українцям тепло одягатися, оскільки найближчими днями очікуються похолодання.