В Україні зростуть мінімальні пенсії для сімей загиблих під час воєнних дій на сході України. Відповідне рішення на позачерговому засіданні ухвалив Кабінет міністрів України.

Розмір пенсій для сімей загиблих зросте з 1 січня 2022 року. Мінімальна сума складе 7,8 тис. грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підвищену пенсію з 2022 року отримає понад дві тис. українських сімей. Вони зможуть отримати фінансову допомогу незалежно від того, чи іншим членам родини також її нараховують.

– Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель, – заявив Шмигаль.

З 1 грудня 2021 року в Україні також зросте мінімальна пенсія за віком. Розмір мінімальних виплат для пенсіонерів підвищили до 2,6 тис. грн. Денис Шмигаль пояснив, що зростання пенсій відбувається внаслідок зростання мінімальної заробітної плати.

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