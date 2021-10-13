Стало відомо, коли у Харкові увімкнуть опалення

Подача тепла до житлових будинків міста Харків розпочнеться у четвер, 14 жовтня.

Про це повідомив технічний директор комунального підприємства Харківські теплові мережі Євген Кауркін на брифінгу в середу, 13 жовтня.

За його словами, підключення житлових будинків до опалення буде проходити у п’ять етапів.

– Вже сформовані бригади, які займуться підключенням тепла в житлових будинках, – сказав Кауркін.

Він також зазначив, що на першому етапі опалення включать у 1987 будинках, на другому – 1300, третьому – 1264, четвертому – 848 і на п’ятому – 866.

Технічний директор Харківських тепломереж додав, що підключення до тепла лікарень, дитсадків і шкіл почалося ще 6 жовтня і зараз всі підприємства соціальної сфери вже опалюються.

Процес запуску теплопостачання по всьому місту займе до трьох тижнів, резюмував Кауркін.