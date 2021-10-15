Розенко: Слову Ярославського можна вірити – наприкінці наступного року в Дніпрі буде аеропорт

До кінця наступного року Міжнародний аеропорт Дніпро неодмінно добудують. Про це заявив екс-міністр Павло Розенко в ефірі каналу LIVE.

Експерт зазначив, що названі вчора Олександром Ярославським, приватним інвестором цього проекту, терміни його реалізації не викликають сумнівів.

Вчора Ярославський заявив, що його група DCH будує аеровокзальний комплекс Дніпровського аеропорту в плановому режимі.

Він повідомив, що вже завершено близько третини будівельних робіт, і група приступила до інженерних комунікацій на основному пасажирському терміналі, ведуться бетонні роботи в адміністративно-побутовому комплексі і розпочали забивати палі VIP-терміналу.

Озвучена раніше сума інвестицій Ярославського як приватного інвестора будівництва цього аеропорту складе 2,7 млрд грн.

Державною частиною проекту, на яку із держбюджету виділено 5,64 млрд грн, займатиметься турецька компанія Onur. За підсумками тендерного відбору Onur побудує в Дніпрі злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км, руліжні доріжки, перон та іншу аеродромну інфраструктуру.

Будівельні роботи турецька компанія планує запустити на початку наступного тижня.

Розенко впевнений, що з’єднання можливостей Onur і DCH – запорука успіху цього проекту, що має колосальне значення для Дніпровського регіону і всієї України.

– Коли аеропорт у Дніпрі добудують, це стане потужним імпульсом для соціально-економічного розвитку регіону. Тут і доступ до інфраструктури, і приклад того, що в Україні можна отримати якісну роботу, і перспектива отримати нову якість життя. Для світу відкриється цілий регіон, в якому за рахунок такого масштабного інфраструктурного об’єкта умови проживання стануть більш комфортними, з’являться нові робочі місця, відбудеться багато інших змін на краще, – переконаний екс-міністр.

Розенко підкреслив, що Міжнародний аеропорт Дніпро має всі шанси показати приклад ефективного приватно-державного партнерства.

– Слову Ярославського, відомого своєю обов’язковістю внутрішнього інвестора, можна вірити – в кінці наступного року в Дніпрі буде аеропорт! – сказав Розенко.

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Фото: Павло Розенко