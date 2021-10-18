До розгляду законопроекту про скасування переходу України на літній час планують знову повернутися вже взимку.

Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, нагадавши, що Європейський Союз також виступає за скасування переведення годинників.

– Ми перейшли на літній час, тому голосувати за законопроект зараз, на мою думку, немає сенсу. Тому що ідеологія, яка закладалася у цей документ, полягає у тому, щоб зберегти природний для України час +2 години, а це – зимовий час. Тому, я думаю, що після того як Україна перейде на зимовий час у ніч з 30 на 31 жовтня, ця дискусія повинна поновитися, – пояснив він.

Руслан Стефанчук додав, що головним фактором на користь ухвалення цього законопроекту є біологічні ритми українців.

У березні цього року Верховна Рада не змогла ухвалити у другому читанні законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні, яким мала скасувати перехід на літній час. За проголосували тільки 212 народних депутатів.

Документ відправили на доопрацювання. Автори законопроекту пропонували в Україні не переводити годинники двічі на рік – восени та навесні, а встановити єдиний час на всій території – Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).

Наразі українці переводять стрілки годинників двічі на рік – на літній час наприкінці березня і на зимовий – у кінці жовтня.