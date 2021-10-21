Погода на 22 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У п’ятницю, 22 жовтня, погода в Україні порадує місцевих мешканців теплим сонечком та відсутністю дощів чи інших опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в цей день може бути трохи вітряно, однак від цього не стане холодніше. Швидкість вітру в різних регіонах сягатиме 7-12 м/с.

Температура в Україні стане теплішою у порівнянні з четвергом, 21 жовтня. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +20 градусів за Цельсієм.

Зокрема, денна температура на півдні – від +18 до +20, на сході – від +15 до +17, у центрі – від +15 до +17, на півночі – від +17 до +19, на заході – від +12 до +16.

За даними Укргідрометцентру, вночі також не буде значних опадів, а температура опуститься щонайменше до +10 градусів.

У пятницю в Києві – тепла та сонячна, однак вітряна погода. Денна температура триматиметься переважно від +16 до +18 градусів.

Вночі стане холодніше, однак буде тепліше у порівнянні з попередніми днями. Стовпчики термометра показуватимуть від +9 до +11.