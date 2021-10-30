Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню, один з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Унаслідок ворожого обстрілів поранення дістали п’ятеро українських військовослужбовців. Наразі вони перебувають в лікарні. Стан здоров’я поранених – задовільний.
Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а в напрямку Зайцевого двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В бік Старогнатівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі біля Новотошківського.
Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули осколкові гранати ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Джерело: ООС
Фото: ООС