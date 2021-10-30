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Вікторія Гірко |

Бойовики на Донбасі поранили п’ятьох українських військових

війна на донбасі оос

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню, один з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожого обстрілів поранення дістали п’ятеро українських військовослужбовців. Наразі вони перебувають в лікарні. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а в напрямку Зайцевого двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі біля Новотошківського.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Крім того, російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули осколкові гранати ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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