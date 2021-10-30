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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Рівненщині запровадили обмеження для пасажирів громадського транспорту

карантин транспорт

У Рівненській області запровадять додаткові карантинні обмеження через погіршення епідемічної ситуації. З вівторка, 2 листопада, громадським транспортом зможуть користуватися люди, які мають сертифікат вакцинації, ПЛР або експрес-тест.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.

Він зазначив, що через суттєве зростання кількості Covid-пацієнтів місцева влада змушена шукати додаткові ліжка у лікарнях регіону.

Однією з них стала Рівненська міська дитяча лікарня, яка надасть близько 100 додаткових дорослих ліжок для лікування хворих на коронавірус.

За його словами, у регіоні посилять перевірки закладів громадського харчування та торгівлі на дотримання обмежень карантину.

Станом на 30 жовтня, 15 регіонів України перебувають у червоній карантинній зоні. Серед них – місто Київ, Львівська, Рівненська, Одеська та інші області.

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Фото: УНІАН

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