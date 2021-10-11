На Київщині пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту (ФОТО)

У Київської області вандали пошкодили частину пам’ятника жертвам Голокосту. Поліцейські помітили пошкодження самі під час моніторингу інтернету.

Зловмисники пошкодили частину пам’ятника присвяченого євреям, яких розстріляли у роки Другої світової війни.

Під Києвом вандали понівечили пам’ятник жертвам Голокосту / 3 фотографии

Інцидент стався у місті Васильків на вулиці Небесної Сотні поблизу стадіону Кристал у понеділок, 11 жовтня.

Вандали пошкодили лише меморіальну табличку біля пам’ятника жертвам Голокосту. На самому пам’ятнику пошкоджень немає.

Однак правоохоронці з’ясували, що пошкодження здійснили ще в п’ятницю, 8 жовтня. Проте тоді заяв до поліції не надходило.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка документувала всі обставини вчинку, а також проводила перевірку та встановлювала осіб, причетних до вандалізму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

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