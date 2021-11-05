На Миколаївщині у людей, що живуть поблизу шламосховищ НГЗ знайшли отруйні речовини в організмі

Відходи виробництва Миколаївського глиноземного заводу (НГЗ) – червоний шлам – катастрофічно впливають на здоров’я людей.

Це підтвердило дослідження волосся жителів регіону на предмет наявності в них токсичних речовин, заявив судовий експерт Євген Юрченко в інтерв’ю виданню Фокус.

Для дослідження відбирали проби волосся, мінералізували їх відповідно до токсикологічної методики, а після піддавали спектральному аналізу для виявлення тих чи інших елементів і їх кількості.

Юрченко пояснив, чому для визначення рівня забруднення підходять саме волосся.

– Можна виявити ті чи інші елементи в грунті, але це ж ще не означає, що цей елемент мігрував в організм людини. А прямий доказ – це тільки дослідження волосся людини. Бо інший орган вилучити у живої людини неможливо. Кров або сеча не дають перманентний результат. Сьогодні є, а завтра ні. Волосся дають ретроспективний результат. Вони показують саме хронічне вплив. Це найбільш цінний матеріал для дослідження впливу забруднень на людей, – пояснив Юрченко.

У волоссі людей, які проживають в районах Миколаївського глиноземного заводу, виявлені такі елементи, як алюміній, хром, залізо та нікель. За словами Юрченка, з усіх елементів найбільшу стурбованість викликає хром, оскільки він має канцерогенну активність.

Підвищений вміст хрому в організмі – небезпечний знак. Крім того, період напіввиведення хрому і нікелю – близько року, тому вони, на відміну від інших елементів, довше затримуються в організмі.

– Результати, отримані нами, свідчать про те, що зберігання шламу відбувається неналежним чином. Шлам, безумовно, виходить за межі санітарних зон і потрапляє в навколишнє середовище, грунт, воду, атмосферу. Це відбувається не один рік. Не проводяться необхідні заходи для того, щоб забезпечити нерозповсюдження шламу на навколишні території. Тому шламосховище – небезпечне місце для зберігання, – резюмував експерт.

Нагадаємо, в Миколаєві майже рік тривають судові розгляди між місцевими жителями і Миколаївському глиноземним заводом.

Постраждалі жителі регіону відстоюють своє право дихати повітрям без хімічних елементів.

Заводський районний суд Миколаєва вже виніс рішення задовольнити позов постраждалих і виплатити їм компенсацію. А у вересні Миколаївський апеляційний суд почав розгляд справи НГЗ, оскільки керівництво заводу не погодилося виплачувати компенсацію постраждалим.

Через викиди червоного шламу до 2019 року в районах, прилеглих до шламосховищ, різко зросла смертність від раку. Так, у Вітовському районі протягом 2011-2019 років кількість померлих від раку ротоглотки збільшилася більш ніж в три рази, число померлих від захворювань ротової порожнини збільшилася на 259%.

В цілому за кількістю смертей від раку в районі шламосховищ НГЗ за 2011-2019 роки стало більше на 38,6%.